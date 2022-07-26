

وذكر بيان الخارجية الروسية، الاثنين، أن الوضع حول محطة زابوروجيه يثير "قلقا متزايدا" في الأيام الأخيرة، حيث "تؤجج السلطات الأوكرانية الوضع من خلال نشر المعلومات المضللة حول التأثير المزعوم لممثلي روسيا الموجودين في المحطة، على ضمان سلامتها".



وأضاف بيان الخارجية -حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن "روسيا تتصرف بشكل مسؤول في ما يتعلق بالمواقع النووية الأوكرانية، وتبذل كل ما في وسعها لضمان سلامتها".



وأشارت الخارجية الروسية إلى فشل زيارة بعثة دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، والتي كان مخطط لها في أواخر يونيو الماضي، بسبب "الموقف غير البناء من قبل الإمانة العامة للأمم المتحدة التي رفضت دعم مبادرة الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بذريعة مفتعلة، وهي الأمن غير الكافي المزعوم والتوقيت غير المناسب لهذه الزيارة".