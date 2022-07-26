اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 07:10 م
أكرم القصاص
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بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 07:03 م
بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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في إطار الدور الذى تقوم به وزارة الثقافة لدعم الفن الراقي وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب، وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتضمن العرض التليفزيوني لمسرحيات الدولة، وكذلك الحفلات والفعاليات التي تنظمها دار الاوبرا المصرية، بالإضافة إلى أنشطة الوزارة في المحافظات المختلفة.
 
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستعين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اعمالها الفنية بمواهب شابة من مسارح الدولة، وأيضاً عمل الدعاية اللازمة عبر وسائل المتحدة الاعلامية لهذه العروض لتشجيع الجمهور على حضورها.
 
ومن المقرر أن يشرف فنيا على النقل التليفزيوني لمسرحيات الدولة والحفلات والفعاليات المخرج الكبير محمد فاضل.

المتحدة للخدمات الإعلامية

المتحده للخدمات الإعلاميه

الشركه المتحده

وزارة الثقافة

وزاره الثقافه

محمد فاضل

المخرج محمد فاضل





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