بدء اختبارات القدرات للعام الجامعى بالتربية النوعية بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

بدأت اليوم الثلاثاء بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان، اختبارات القدرات المؤهلة للإلتحاق بقسمي التربية الفنية والموسيقية لطلاب الثانوية العامة وسط استعدادات كبيرة من إدارة الكلية، وفي هذا الإطار استعدت الكلية لهذه الاختبارات بتوفير كافة الامكانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد وتعقيم وارتداء للكمامات داخل اللجان لضمان سلامة الطلاب، حيث تتم هذه الاختبارات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

من جهتها، خصصت كلية التربية النوعية بجامعة أسوان لجنة لمتابعة كافة اجراءات عملية الاختبارات ونتائجها، والتي يتم نشرها عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي أعده المجلس الأعلى للجامعات.

اختبارات القدرات



اختبارات القدرات