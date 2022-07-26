بايدن من عزل كورونا: كلبى يوقظنى من النوم وسألتقى الرئيس الصيني هذا الأسبوع

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن انه في طريقه للتعافي من كورونا ولكن مع عدم وجود السيدة الأولى جيل بايدن في البيت الأبيض يضطر عليه الاعتماد على كلبه ميجور لإيقاظه من النوم.

وقال بايدن للصحفيين في نهاية اجتماع افتراضي استمر قرابة ساعة مع مصنعي شرائح الكمبيوتر: "أشعر بشعور رائع لقد أمضيت ليلتين كاملتين من النوم العميق".

وتابع: "في واقع الأمر ، كان على كلبي إيقاظي هذا الصباح. زوجتي ليست هنا. عادة ما تأخذه للخارج في الصباح بينما كنت أعمل في الطابق العلوي. ولذا شعرت بأنف كلبي هذا على صدري حوالي خمس إلى سبع دقائق ".

وفقا لصحيفة نيويورك بوست، قال طبيب بايدن ، الدكتور كيفين أوكونور ، في مذكرة صباح الإثنين إن "أعراض بايدن قد تم حلها بالكامل تقريبًا" بعد أربعة أيام من العلاج المضاد للفيروسات "باكسلوفيد" لمدة خمسة أيام.

لكن الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا ، الذي التقط صورة صباح يوم الاثنين على شرفة ترومان مع كلبه ، قال إنه لا يزال يعاني من مجموعة من الأعراض البسيطة.

واشار بايدن إنه قلص ساعات عمله مؤقتًا ، لكنه يعتقد أنه يقترب من التعافي تمامًا ، بل إنه يعتزم إجراء مناقشة هذا الأسبوع مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال: "ما زلت أعاني من هذا ، القليل من التهاب الحلق ، وقليل من السعال ، لكن الأمر يتغير بشكل كبير وهو الآن في الجزء العلوي من حلقي وأعتقد أنني في طريقي لتحقيق الشفاء التام ".