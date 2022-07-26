الرئيسية أخبار عاجلة بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:08 م هيئة قضايا الدولة-أرشيفية كتب: محمد أبو ضيف مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 322 و323 لسنة 2022 بتعيين بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة، نص القرار: الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسى هيئة قضايا الدولة تعيينات قضايا الدولة الموضوعات المتعلقة رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل المركز الإعلامى للهيئة الإثنين، 04 يوليه 2022 06:04 م ندب المستشار أحمد فكري أمينًا عاما لهيئة قضايا الدولة السبت، 02 يوليه 2022 07:46 م هيئة قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:32 م الرئيس السيسى يمنح رؤساء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهدهم.. "واليوم السابع" ينشر السير الذاتية لرجال أكملوا العطاء لإنفاذ القانون وحماية العدالة الأحد، 26 يونيو 2022 04:30 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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