بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 322 و323 لسنة 2022 بتعيين بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة، نص القرار: