انقلاب سيارة نقل محملة بـ"السن" أعلى الطريق الأوسطى فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

انقلبت سيارة نقل محملة بـ"السن"أعلى الطريق الأوسطي في حلوان، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم رفع الحمولة وإزالة آثار الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة نقل بالطريق الأوسطي في حلوان، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة نقل محملة بـ"السن"، اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، مما أسفر عن انقلابها.

تم إزالة آثار الحادث، ورفع الحمولة من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.