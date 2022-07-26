اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:16 م
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة.. تعرف على السبب

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:13 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة.. تعرف على السبب انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (بيجام – عبد المنعم رياض– أم بيومى - أرض الجنينة – مدينة السعادة والتعاون – عزبه عثمان).
 
وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27- 7 - 2022 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم، نظراً لوجود اعمال لحامات على خط قطر 600 مم بشارع أحمد عرابى بمنطقة شبرا الخيمة.
  
وأضافت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

انقطاع المياه

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