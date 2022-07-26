انطلاق اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بجامعة الدلتا التكنولوجية

انطلقت اليوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمؤهلة للإلتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، حيث بدأت اليوم وفق الجداول المقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستمر التسجيل حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، عن طريق موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg.

وأكد الدكتور عربى السيد كشك رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم وكافة الخدمات اللوجستية، لتحقيق الدعم والراحة للطلاب، كما شدّد على تطبيق كآفة الإجراءات الاحترازية والوقائية، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

ولأول مرة بالجامعات التكنولوجية... يتم قبول طلاب الثانوية العامة شعبة أدبى، والثانوية الزراعية بالإضافة إلى الثانوية العامة علمى بشعبتيها الرياضة والعلوم فضلًا عن الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات ،والمعاهد الفنية، حيث يلتحق طلاب الثانوية العامة شعبة علمى وأدبى والثانوية الفندقية بالجامعات التكنولوجية، وذلك بتخصصات تكنولوجيا الخدمات الفندقية وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر .

وكذلك طلاب الثانوية الزراعية وعلمى علوم يلتحقوا بتكنولوجيا الصناعات الزراعية وتم فتح تخصصات جديدة لعلمى علوم وهى: تكنولوجيا العلوم الصحية بالإضافة إلى معظم التخصصات التكنولوجية الأخرى تقبل ثانوية عامة علمى رياضة وفنى صناعى ومعاهد فنية.

وفيما يتعلق بجامعة الدلتا التكنولوجية فتقبل طلاب الثانوية العامة علمى بشعبتيها الرياضة والعلوم بالإضافة إلى طلاب الثانوية الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية، وبها خمسة برامج تكنولوجية وهى برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس وتكنولوجيا الأوتوترونكس وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة إضافة الى برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

ويُشترط للقبول بالجامعات التكنولوجية اجتياز الطالب لإختبارات القدرات ثم اختيار مكتب التنسيق للطالب للإلتحاق بالجامعة.

الجامعات التكنولوجية ببرامجها التكنولوجية تعمل على توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بتأهيل خريج قادر على مواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل والمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.