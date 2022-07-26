انطلاق أعمال اجتماعات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالأردن

بيشوى رمزى

انطلقت الاجتماعات الإعلامية التي تعقدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للبث الفضائي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان، وتأتي هذه الاجتماعات برعاية وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول.

ويترأس الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي وفد الأمانة العامة، خلال هذه الاجتماعات.

وكان قد أكد السفير خطابي ان هذه الاجتماعات التي تندرج في نطاق التحضير للدورة المقبلة لمجلس وزراء الاعلام العرب تكتسي أهمية خاصة بحكم طبيعة القضايا المطروحة بما فيها تعزيز الدور الفعال للاعلام، بكل مكوناته ،في محاربة الارهاب والتطرف ، ونشر ثقافة تربوية لاحتواء هذه الظاهرة العابرة للحدود بشراكة مع الأجهزة والجهات المعنية في الدول العربية .

وأعرب عن تطلع قطاع الاعلام والاتصال ، تمشيا مع توصيات الدورة 14 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري المذكور ، للاستئناس بالتجربة الأردنية في مجال الإعلام التربوي الذي يظل المدخل القويم لتعزيز الانتماء الوطني ولدعم العمل الجماعي الهادف لاجتثاث جذور الارهاب ، بكل أشكاله ، في البلدان العربية .

واعتبر السفير ان تنوع قضايا هذه الاجتماعات بما فيها تعاظم دور الاعلام الالكتروني وتأثيرات الالعاب الالكترونية على سلوكيات الشباب والأطفال،والتوصيات التي ينتظر التوصل إليها بإسهام ملموس من خبراء الدول الاعضاء والمنظمات الممارسة لمهام اعلامية تحت مظلة الجامعة العربية من شأنها إثراء الجهود المتواصلة وتعميق الحوار حول تحديث الاستراتيجية الاعلامية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب وإحكام آليات خطتها التنفيذية.