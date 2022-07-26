انتظام العمل بأسواق المواشى عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

صرح الدكتور حاتم كمال أنور وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية أن أسواق المواشى بالمحافظة و البالغ عددها 8 أسواق بدأت إستعادة نشاطها عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف انة أصدر تكليفات لمديرى الإدارات البيطرية ومدير عام الوقاية بضرورة تواجد لجان بيطرية مختلفة التخصصات من أقسام الرعاية والوقاية والإرشاد والخدمات والتأمين داخل أسواق مواشي المحافظة لتقديم كافة أنواع الخدمات بداية من فحص الحيوانات المترددة وإستبعاد ما يظهر عليه أى أعراض مرضيه خشية إنتقال الأمراض للسليم منها.

وأشار وكيل الوزارة انه تم تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل بجانب تحصين جميع الحيوانات المترددة إذا لم يكن لديها بطاقه مسجل بها تحصينات هذه الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي تقوم المديرية بإداراتها الثمانية بتنفيذ أعمال التحصينات تزامنا مع بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد هذه الأمراض على مستوى الجمهورية بجانب توفير أجهزة السونار المستخدمه لتقديم الخدمات التناسلي، وأيضآ قصيبات السائل المنوي لتلقيح حيوانات يرغب مالكيها في ذلك بسلالات جيدة منتقاة لتحسين إنتاجيتها وراثيا من الألبان أو اللحوم أو كلاهما.



ووجه وكيل الوزارة بضرورة التواصل مع الجهات المعنية بالأمر من الشرطة والوحدات المحلية لتمكين الأطباء ومعاونيهم من تنفيذ هذه المهام في الأسواق.

وأكد على أنه يتم تنفيذ اعمال رش وتطهير الأسواق عقب نهاية يوم إنعقاد السوق كأحد الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار أي أمراض وبائيه بين الحيوانات للمحافظة علي الثروة الحيوانية وتنميتها.



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سوق المواشى (2)



سوق المواشى (3)



سوق المواشى (4)



سوق المواشى (5)



