اليمن وفرنسا يبحثان مستجدات الأوضاع وجهود السلام

أ ش أ

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الفرنسي جان ماري صفا، مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود السلام في البلاد.



وأشاد العليمي - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - بالدور الفرنسي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وشرعيته الدستورية ضمن المنظومة الأوروبية وكافة المحافل الدولية.



واستعرض العليمي الأوضاع اليمنية وجهود الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس في مختلف القطاعات، لافتًا إلى مؤشرات انفراج مرتقبة على صعيد البنى التحتية والخدمية، مع البدء بتنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأكد دعم المجلس لجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، والتزامه بحل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216، مشددا على أهمية ممارسة مزيد الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي للوفاء بتعهداتها أمام المجتمع الدولي.



بدوره، أعرب السفير الفرنسي عن تقدير بلاده للتعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة مع كافة الجهود والمبادرات الرامية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار، مؤكدا التزام الحكومة الفرنسية بدعم مجلس القيادة الرئاسي وإصلاحاته الاقتصادية والخدمية وتشارك المعلومات والخبرات بشأن جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.