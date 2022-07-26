اليوم السابع
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المستشار محمد عبد اللطيف يهنئ أعضاء قضايا الدولة الجدد بالتعيين

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:02 م
المستشار محمد عبد اللطيف يهنئ أعضاء قضايا الدولة الجدد بالتعيين المستشار محمد عبد اللطيف
كتب محمد إبراهيم

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هنأ نادى مستشارى قضيا الدولة الرياضى الأعضاء الجدد من دفعتي 2015 / 2016 بمناسبة تعينهم، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رقم 322 و323 لسنة 2022 بتعيين بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة.

وأعرب المستشار محمد عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة الرياضى ورئيس اللجنة الإعلامية، عن سعادته بدخول أعضاء جدد فى أعرق الهيئات القضائية.

وأكد المستشار عبد اللطيف على ضرورة قيام الأعضاء الجدد بالتفاني في أداء رسالتهم السامية في الحفاظ على المال العام والدفاع عن مقدرات الوطن، والاطلاع الدائم، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

 


المستشار محمد عبد اللطيف

نادى قضيا الدوله

قضيا الدوله

دفعتى 2015 و2016



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