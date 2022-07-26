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المتحدة للخدمات الإعلامية: بروتوكول التعاون مع «الثقافة» يتضمن إظهار روافد الوزارة الكثيرة من المسارح أو قصور الثقافة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:23 م
المتحدة للخدمات الإعلامية: بروتوكول التعاون مع «الثقافة» يتضمن إظهار روافد الوزارة الكثيرة من المسارح أو قصور الثقافة المتحدة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن البروتوكول الموقع ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة تتضمن إظهار روافد الوزارة الكثيرة من المسارح أو قصور الثقافة المنتشرة على مستوى المحافظات المختلفة عبر التلفاز.
 
وأضاف "صالح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء" وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الوزارة لديها الكثير من النشاطات الخاصة بالشباب والمواهب المتعددة في مختلف المحافظات، وهدف البروتوكول إبراز كل تلك المجهودات، وأن يرتقي المحتوى المقدم، "علشان يبقي شايف المشاهد الكثير من الفنون المحترمة".
 
وأوضح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن البروتوكول سيتيح للمشاهدين في كل مصر رؤية الفنون المسرحية من كافة المحافظات المختلفة، وكذا عروض دار الأوبرا المصرية بما فيها من أنشطة كثيرة، منها الأنشطة المتعلقه بالموسيقي العربية أو الأجنبية، وعروض البالية والكثير من المعارض الكبرى.
 
وتابع: «كل ده بيصب في بوتقه كبيرة وينصهروا لنقدم ده بالتعاون مع وزارة الثقافة على الشاشات المختلفة الخاصة بالشركة المتحدة، وأحنا نقدر نعمل ده، ومهما كانت المجهودات المبذولة من وزارة الثقافة فيساعدها البروتوكول في للوصول إلى الكثير من المشاهدين، حيث أن وزارة الثقافة بها الكثير من جذور الثقافية في كل محافظات مصر".
 
 

المتحده

الثقافه

الأوبرا

الموسيقى



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