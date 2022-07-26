"القومي للإعاقة" يبدأ تلقى شكاوى ذوى الإعاقات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة

كتب محمود راغب

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن استعداده لاستقبال شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الإعاقات الشديدة، من الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالمرحلة الأولى، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعى.

واشترط المجلس في بيان صحفي صادر عنه اليوم في الشكاوى التي سيتم استقبالها أن يتم تقديمها يدويًا بمقر المجلس (9 ميدان سراى القبة – أمام محطة مترو سراى القبة – القاهرة)، وأن يرفق بالشكوى صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو هيئة الشرطة، على أن يكون التقرير ممهور بخاتم شعار الجمهورية.

وأوضح المجلس، أنه سيتم استقبال الشكاوى يوميًا من الأحد إلى الخميس بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم استحداث وسائل أخرى لاستقبال شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وصرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس أخذ على عاتقة مهمة التعرض لشكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة، والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية، لافته إلى أن ذلك يأتى إنطلاقًا من دور المجلس في تلقي الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها وإقتراح الحلول المناسبة لها، وفي إطار العمل على حماية وتعزيز حقوقهم.