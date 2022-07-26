القومى للمرأة بدمياط يطلق مبادرة الأسر القوية

دمياط معتز الشربينى

أطلق فرع المجلس القومى للمراة بدمياط برنامج الأسر القوية " خير وبركة بالتنسيق بين الأمم المتحدة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتعاون مع المجلس القومى للمرأة بدمياط.

تتضمن المبادرة مهارات حياتية والعاب رياضية لفئتين من 14 :18 سنة ومن 18 سنة: 25 سنة والذي يستهدف التوعية برسائل مهمة لتنمية المهارات والحث على تجنب مخاطر التدخين والادمان وكيفية الوقاية منه من خلال الألعاب الرياضية والترفيهية بطرق بسيطة وممتعة وغير مباشرة، وفي نهاية التدريب يتم توزيع شهادات معتمدة للمتدربين في آخر يوم تدريب الخميس المقبل.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بالتوعية للسيدات والفتيات من مختلف الفئات العمرية، و تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وبإشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس بدمياط وبحضور منى عبدالله عضو الفرع ومشرفة أنشطة المجلس القومي للمرأة بالمدينة الآمنة