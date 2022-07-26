اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:06 م
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"القومى للمرأة": استهداف 15 ألف سيدة بـ"جلسات الدوار" داخل 77 قرية بأسوان

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:37 م
"القومى للمرأة": استهداف 15 ألف سيدة بـ"جلسات الدوار" داخل 77 قرية بأسوان المجلس القومي للمرأة
أسوان - عبد الله صلاح

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صرحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأن فرع المجلس يواصل سلسلة جهوده وإنجازاته ويستكمل مشروع تنمية الأسرة المصرية فعالياته داخل 77 قرية ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".
 
وأضاف مقرر المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات صحفية، بأنه تم تنظيم 347 جلسة من " جلسات الدوار " إستهدفت حوالى 15 ألف سيدة و 1714 رجلا، موضحة بأنه توازى مع ذلك تنظيم العديد من الندوات التوعوية خلال الفترة من إبريل وحتى يونيه لرفع الوعى فى المجال الاجتماعى والإقتصادى للمرأة فى 104 قرية من قرى " حياة كريمة " وذلك بإجمالى 267 ندوة إستهدفت 6675 من السيدات.
 
وأشارت إلى أنه بجانب ذلك تم تنظيم 8 مسابقات ثقافية، و 3 قوافل طبية ، و 39 ندوة للتثقيف المالى والإدخار ، بالإضافة إلى 5 دورات تدريبية إنتاجية ، مع تقديم أوجه الدعم لـ 5 من رائدات الأعمال.
 
 
 

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