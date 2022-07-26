القومى لذوى الإعاقة: الصحة والتضامن منوطتان بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن وزارتي التضامن والصحة منوطتان بالإجراءات الخاصة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تلقى العديد من الشكاوي من المقبلين على الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لاسيما أثناء التقديم على الموقع الإلكتروني لتنفيذ الإجراءات.

وتابعت، أن استقبال ورصد المشكلات من اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي بدوره يحل كل المشكلات التي يستقبلها من ذوي الهمم، مضيفة: "من يواجه مشكلة يتوجه للمجلس القومي لذوي الإعاقة، لأن الموقع الإلكتروني للتسجيل فقط، والكشف الطبي يكون من خلال مستشفيات معينة معلن عنها".