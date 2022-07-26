اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 07:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القومى لذوى الإعاقة: الصحة والتضامن منوطتان بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:04 م
القومى لذوى الإعاقة: الصحة والتضامن منوطتان بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة المجلس القومى لذوى الإعاقة -أرشيفية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن وزارتي التضامن والصحة منوطتان بالإجراءات الخاصة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
 
وأضافت الدكتورة إيمان كريم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تلقى العديد من الشكاوي من المقبلين على الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لاسيما أثناء التقديم على الموقع الإلكتروني لتنفيذ الإجراءات.
 
وتابعت، أن استقبال ورصد المشكلات من اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي بدوره يحل كل المشكلات التي يستقبلها من ذوي الهمم، مضيفة: "من يواجه مشكلة يتوجه للمجلس القومي لذوي الإعاقة، لأن الموقع الإلكتروني للتسجيل فقط، والكشف الطبي يكون من خلال مستشفيات معينة معلن عنها".

ايمان كريم

الاشخاص ذوى الاعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة

اخبار التليفزيون

خدمة ذوى الاعاقة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة