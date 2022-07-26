القابضة المعدنية: دمج الشركة الهندسية مع النصر للسيارات لبناء كيان صناعى قوى

كتب عبد الحليم سالم

فى إطار خطة الحكومة ؛لخلق كيان قوى فى مجال تجميع وصناعة السيارات المختلفة والمركبات ، قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات الاندماج مجددا، بعد نحو 14 سنة من الانقسام ؛بهدف تقوية الشركتين معا.

كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لـ"اليوم السابع" أن قرار الدمج من المنتظر أن يسفر عن كيان قوى، ينافس فى صناعة السيارات، سواء سيارات الركوب أو سيارات النقل والميكروباصات وبعض المركبات الاخرى، لافتا أن صناعة السيارات ،خاصة الكهربائية منها، باتت فى منتهى الاهمية لمصر، فى ظل التوجه نحو الاقتصاد الاخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث عامةً .

أضاف الفقى أن وجود شركات أخرى لتجارة وصيانة السيارات ضمن شركات القابضة للصناعات المعدنية، يمثل خطوة هامة ،ونقلة نحو التكامل فى الصناعة والتجارة والصيانة والتسويق، معربا عن أمله فى استعادة تجميع وتصنيع السيارات مجددا، لا سيما أن مصر كانت سباقة ،قبل دول المنطقة فى تلك الصناعة .

يشار أن الجمعية العامة للشركتين، عقدت برئاسة الدكتور سعد الراجحى، رئيس مجلس إدارة القابضة وبحضور المهندس محمد السعداوى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.