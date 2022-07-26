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العامل المصرى بعد تقبيل رأسه من كفيله السعودى: أمانتى سبب التكريم

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:12 م
العامل المصرى بعد تقبيل رأسه من كفيله السعودى: أمانتى سبب التكريم شوقى أبو العباس
قنا صابر سعيد

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قال شوقى أبو العباس، العامل المصرى المكرم فى السعودية، إن التكريم من قبل كفيله السعودى خالد السعود وأبنائه جاء بعد رحلة 40 عاما من العطاء، حيث كنت أعمل بالأجرة لديه.

وأوضح شوقى أبو العباس، لـ"اليوم السابع"، أن الأمانة والاحترام السبب الرئيسى وراء تكريمه من كفيله السعودى، لافتًا إلى أن كفيله خالد السعود وأبنائه كرموه بعد كبر السن وطلبه الراحة.

وأشار شوقى أبو العباس، إلى أن أبناء خالد السعود فهد وأحمد وعبد الرحمن ومحمد وإيمان وأمل، كانوا بمثابة أبناء له وكان يخرج معهم فى التنزه واللعب والترفيه، مضيفًا أن الكفيل أخبره بإقامة حفل صغير للاحتفاء به وأجل سفره للذهاب إلى أمريكا.

وتابع شوقي، فى أوقات مرضى لمرات عديدة أدخلنى المستشفى هو وأولاده فى فترات التعب التى تعرض لها خلال عمله فى السعودية.

 

الحاج شوقى
الحاج شوقى

 

شوقى أبو العباس
شوقى أبو العباس

 


المصرى المكرم فى السعودية

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