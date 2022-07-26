السفارة الأمريكية: دعوة من البيت الأبيض للرئيس السيسي للمشاركة في القمة الأمريكية-الإفريقية

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أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن القائم بالأعمال نيكول شامبين قامت بتسليم دعوة من البيت الأبيض للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة القادة الأمريكية-الإفريقية التي ستنعقد في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر مع عدد من المسئولين المصريين رفيعي المستوى خلال زيارته إلى القاهرة.

وأكدت السفارة الأمريكية - في بيان صحفي - أن مشاركة مصر في القمة ستساعد المنطقة وتعزز العلاقات الأمريكية المصرية والعلاقات الأمريكية الإفريقية، "بينما نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية".

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن المبعوث الأمريكي التقى خلال زيارته إلى القاهرة بمسؤولين حكوميين مصريين رفيعي المستوى لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان وإثيوبيا.

ونقلت السفارة الأمريكية عن المبعوث الخاص قوله إنه يقوم بزيارة إلى القاهرة في أول جولة رسمية له للمنطقة للاستماع إلى آراء "شركائنا المصريين بشأن القضية المهمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، ولفهم احتياجات مصر المائية بشكل أفضل".

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر أن الولايات المتحدة تشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدمًا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل.

وأوضحت السفارة أن المبعوث الخاص هامر اجتمع في وزارة الخارجية مع فريق مشترك من الجهات المسؤولة عن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، وكذلك في البرلمان مع كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وأشارت إلى أنه خلال لقائهما مؤخرا، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي مجدداً عن دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في إقامة منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.

وأضافت السفارة الأمريكية أن زيارة المبعوث الخاص هامر إلى القاهرة، والتي تأتى بعد أيام فقط من لقاء الرئيسين بايدن والسيسي، ركزت على هذه الأولوية.

وذكرت أنه على مدار العقود الأربعة الماضية، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 3.5 مليار دولار لتعزيز الأمن المائي في مصر من خلال توفير المياه النظيفة لربع سكان مصر، وتطوير خدمات معالجة المياه في القاهرة والإسكندرية، وتحديث محطة توليد الكهرباء في سد أسوان، وبناء البنية التحتية للمياه لسكان شمال سيناء.

وأوضحت السفارة أن مشاركة المبعوث الخاص هامر في دعم الجهود الدبلوماسية المتعلقة بسد النهضة تأتى امتداداً لهذا السجل القوي وتاريخ الشراكة الأمريكية مع مصر.