السجن 6 سنوات لحلاق لحيازته 10 قطع حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الرابعة بالسجن المشدد 6سنوات للمتهم " ف.ا.ص" حلاق وغرامة 100 الف جنية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والزامة بالمصاريف الجنائية.



تعود احداث القضية المقيدة برقم 3420 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان قيام المتهم " ف.ا.ص " حلاق بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فانتقلت القوة الي محل تواجده وبتفتيشة عثر بحوزته علي علية سجائر تحوي بداخلها على عدد 10 قطع حشيش ومبلغ مالي.

تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.





