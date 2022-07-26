الزراعة: 1.7 مليون جرعة ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 913 ألف و586 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 477 ألفا و175 رأس أبقار، 232 ألفا و589 رأس جاموس، 174 ألفا و863 رأس أغنام، 28 ألفا و959 رأس ماعز" حتى 25 يوليو الجاري.

وتحصين 801 ألفا و656 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 395 ألفا و305 رؤوس أبقار، 225 ألفا و921 رأس جاموس، 150 ألفا و612 رأس أغنام، 28 ألفا و 659 رأس ماعز، 1159 راس جمال " حتى 25 يوليو الجاري أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.