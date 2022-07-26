اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:16 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسيني

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:13 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسيني الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد حمودة ، للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسيني ،وإبلاغ أسرته خالص العزاء و المواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

رئاسة الجمهورية

مصطفى الحسينى



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