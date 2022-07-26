الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسيني

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد حمودة ، للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسيني ،وإبلاغ أسرته خالص العزاء و المواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسينيالثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:13 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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