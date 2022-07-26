الرئيس السيسي يهنئ ليبيريا والمالديف بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليبيريا جورج مينا ويا، بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال.



كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح، بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال.