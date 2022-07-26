اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:15 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ ليبيريا والمالديف بذكرى يوم الاستقلال

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:16 م
الرئيس السيسي يهنئ ليبيريا والمالديف بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليبيريا جورج مينا ويا، بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال.


كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح، بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال.


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ليبيريا

المالديف

يوم الاستقلال



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