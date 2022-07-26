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الرئيس السيسى يوجه بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:25 م
الرئيس السيسى يوجه بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".

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