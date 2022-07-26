الدكتور شحاتة شلقامى مشرفا على كلية الحقوق بجامعة أسيوط

أسيوط فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، قرارا بتولى الدكتور شحاتة غريب الشلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الإشراف على كلية الحقوق وذلك لحين تعيين عميدا للكلية.

وكان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أعلن عن نجاح كلية الهندسة فى إحراز تقدماً جديداً بحصولها المركز الأول فى مجال الهندسة الكهربائية والمركز الثالث فى مجال هندسة الطاقة على مستوى الجامعات المصرية فى قطاع العلوم الهندسية ضمن تصنيف شنغهاى الصينى وهو التصنيف الأكاديمى لجامعات العالم ( ARWU).

وأشار الدكتور طارق الجمال أن هذا ليس بجديد على الجامعة عامة وكلية الهندسة خاصة فطالما كانت لها الريادة العلمية والتعليمية عالميا وداخليا، ودعا كليات الجامعة أن تحذو حذوها وتبذل مزيدا من الجهد نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن كلية الهندسة من الكليات الرائدة والجادة بالجامعة على المستوى الإقليمى والدولى حيث استطاعت الكلية الحفاظ على موقعها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم فى العديد من مجالات العلوم الهندسية المختلفة.

وصرح الدكتور نوبى حسن عميد كلية الهندسة أن الكلية استطاعت أن تحرز هذا التقدم عن طريق تحفيز شباب باحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المختلفة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها هذه البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت.

كما أشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمى الدولى بجامعة أسيوط أن هذا التصنيف يعتمد على عدة معايير هى عدد خريجى الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل 10%، عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل 20%، عدد العلماء ذوى الاستشهادات العالية 20%، عدد الأبحاث المدرجة بقواعد البيانات كلارفيت 20%، عدد الأبحاث المنشورة بمجلات ناتشر 20%، التوازن فى أعضاء هيئة التدريس بقطاعات العلوم المختلفة 10.

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

الدكتور شحاتة غريب الشلقامى نائب رئيس الجامعة