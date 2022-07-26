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الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لنهاية أغسطس لتوفير سلع مخفضة للمواطنين

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:30 ص
الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لنهاية أغسطس لتوفير سلع مخفضة للمواطنين مبادرة كلنا واحد
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للإنضمام والمشاركة فى مبادرة كلنا واحد ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية (1002) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.
 
وتقرر إستمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

مبادرة كلنا واحد

سلاسل المواد الغذائية

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث



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