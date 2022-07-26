الجريدة الرسمية تنشر نتائج الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2022/26

كتبت آية دعبس

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 146 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2022، نتائج رئيس وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، للدورة النقابية التى بدأت منذ 30 يونيو 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 سنوات ميلادية.

وكان قد هنأ وزير القوى العاملة جميع العاملين فى انحاء جمهورية مصر العربية على انتهاء العرس الديمقراطي الكبير، انتخابات المنظمات النقابية العمالية فى دورتها الثانية الجديدة 2022 - 2026 ، والتى توجت باختيار رئيس للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والتى شارك فيها 481 من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد مقدماً جزيل الشكر والتقدير للاعضاء على حرصهم على المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم لتشكيل تنظيم نقابي قوي ، وخير دليل على ذلك النتائج التي ظهرت بالأمس والتى تؤكد أن هذه الانتخابات أعطت الزخم الكامل للتنظيم النقابي، وأتاحت الفرصة للجميع أن يؤدي ما عليه بكل ما بوسعه من جهد ، ويدعونا جميعاً لتقديم الدعم الكامل لذلك التنظيم .

وهنأ الوزير حسن شحاتة على فوزه بمقعد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الدورة 2022 - 2026 ، مؤكداً أن الدولة المصرية حققت ما تسعى إليه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بأن يكون هناك تنظيم نقابي قوي ومناخ عمل جديد داخل التنظيم ، مقدماً كل الشكر والتقدير للعاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها على ما بذلوه من جهد لانجاح العملية الانتخابية للتنظيم النقابي والمشاركة فى إضفاء صورة ورؤية وشكل غير مسبوق للتنظيم النقابي المصري أمام جميع المنظمات الدولية .