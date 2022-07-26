الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الشرقية بتعديل أحد شوارع قرية ملامس

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 161 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2022، قرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتعديل أحد شوارع قرية ملامس بمركز منيا القمح.

وجاء نص قرار محافظ الشرقية رقم 9223، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المعروضة علينا برقم 381 في 19/5/2022 بشأن الموافقة على رفع الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلي لقرية ملامس - الوحدة المحلية بملامس - مركز منيا القمح) والمار بقطعة الأرض ملك المواطن/ السيد سعيد محمد عرفات، نظرا لكونه لا يخلق قطع حبيسة وجميع المباني القائمة تطل على شوارع قائمة والمؤشر عليها مما بالموافقة.

وتضمن القرار في مواده، تعديل الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلي لقرية ملامس - الوحدة المحلية بملامس - مركز منيا القمح) والمار بقطعة الأرض ملك المواطن/ السيد سعيد محمد عرفات نظرا لكونه لا يخلق قطع حبيسة وجميع المباني القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ولا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء ولا سند ملكية للمواطن المذكور، ويعتبر هذا القرار مكملا لقرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016.



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الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"