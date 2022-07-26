الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع أباتشى خالدة للتنقيب بالصحراء الغربية

كتبت -مروة الغول

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر ( ب ) القرار الصادر فی 18 ديسمبر سنة 2021 قانون رقم 157 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشى خالدة كوربوريشن ال دی سی للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

( المادة الأولى ) يرخـص لوزيـر البترول والثروة المعدنية فـي التعاقد ،مع الهيئة المصرية العامـة للبترول وأباتشـي خـالـدة كوربوريشـن ال دى سـي للبحث عـن البترول وتنميتـه واستغلاله في المنطقة المندمجـة للبحث والتنمية بالصحـراء الغربية ، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها .

( المادة الثانية ) تكـون للقواعـد والإجـراءات الواردة فـي الاتفاقيـة المرافقـة قـوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف بها .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .