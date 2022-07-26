التأمين الصحى: مستشفى الرمد ببورسعيد تُقدم خدمات طبية لأول مرة بمدن القناة

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أن مستشفى الرمد تقوم بتقديم عدد من الخدمات الطبية التى يتلقاها المرضى لأول مرة فى مدن القناة الثلاث.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى تعد ضمن المستشفيات التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل وتشمل على 3 غرف عمليات، 24 سريرا داخليا، 14 عيادة خارجية.

وأشار إلى أنه يتم تقديم 11 خدمة طبية داخل المستشفى وهم الاستقبال والطوارئ، مياه بيضاء، مياه زرقاء، جراحات شبكية، زراعات قرنية، إصلاح الحول، إزالة ورم، حقن لوسينتس، النظارات، إزالة جسم زجاجى، وإصلاح تشوهات الجفون.

وأضاف الدكتور مصطفى شعبان، أن الخدمات المستحدثة فى مدن القناة هى : زراعة القرنية، ترقيع الشبكية، وعمليات المياه الزرقاء، هذا بالإضافة إلى خدمة الأشعة المقطعية على العينOCT.