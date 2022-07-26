اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

التأمين الصحى: مستشفى الرمد ببورسعيد تُقدم خدمات طبية لأول مرة بمدن القناة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:00 ص
التأمين الصحى: مستشفى الرمد ببورسعيد تُقدم خدمات طبية لأول مرة بمدن القناة مستشفى الرمد ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أن مستشفى الرمد تقوم بتقديم عدد من الخدمات الطبية التى يتلقاها المرضى لأول مرة فى مدن القناة الثلاث.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى تعد ضمن المستشفيات التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل وتشمل على 3 غرف عمليات، 24 سريرا داخليا، 14 عيادة خارجية.

وأشار إلى أنه يتم تقديم 11 خدمة طبية داخل المستشفى وهم الاستقبال والطوارئ، مياه بيضاء، مياه زرقاء، جراحات شبكية، زراعات قرنية، إصلاح الحول، إزالة ورم، حقن لوسينتس، النظارات، إزالة جسم زجاجى، وإصلاح تشوهات الجفون

وأضاف الدكتور مصطفى شعبان، أن الخدمات المستحدثة فى مدن القناة هى : زراعة القرنية، ترقيع الشبكية، وعمليات المياه الزرقاء، هذا بالإضافة إلى خدمة الأشعة المقطعية على العينOCT. 

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

التأمين الصحي الشامل

مستشفى الرمد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة