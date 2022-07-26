البيئة: مائدة مستديرة أول سبتمبر لمناقشة محاور يوم الحياد الكربونى فى cop27

كتبت منال العيسوي

اكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سيتم تنظيم دائرة مستديرة أوائل شهر سبتمبر القادم لإطلاق حوار حول أهم ثلاثة محاور سيتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ التى ستعقد فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل 2022.

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هذه المائدة المستديرة ستتم من أجل الاعداد الجيد لهذا اليوم ، بمشاركة عدد من الوزراء للبيئة والمناخ ووزراء البترول من دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للكنولوجيات الحديثة ، مؤكدة أنه ستكون مخرجات ذلك اليوم خطوات فعلية يتم تطبيقها على أرض الواقع تتناسب مع مؤتمر المناخ لأنه مؤتمرا للتنفيذ .