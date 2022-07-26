اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة: مائدة مستديرة أول سبتمبر لمناقشة محاور يوم الحياد الكربونى فى cop27

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:19 ص
البيئة: مائدة مستديرة أول سبتمبر لمناقشة محاور يوم الحياد الكربونى فى cop27 ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سيتم  تنظيم دائرة مستديرة أوائل شهر سبتمبر القادم لإطلاق حوار حول أهم ثلاثة محاور سيتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ التى ستعقد فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل 2022.
 
واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هذه المائدة المستديرة ستتم  من أجل الاعداد الجيد لهذا اليوم ، بمشاركة  عدد من الوزراء للبيئة والمناخ ووزراء البترول من  دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للكنولوجيات الحديثة ، مؤكدة أنه  ستكون  مخرجات ذلك اليوم خطوات فعلية يتم تطبيقها على أرض الواقع تتناسب مع مؤتمر المناخ لأنه مؤتمرا للتنفيذ .
 
 

البيئة

البترول

اامناخ

مؤتمر المناخ

يوم الحياد الكربونى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة