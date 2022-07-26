الباحثة جيهان محمد تحصل على الدكتوراه فى "السلوك الإجرامى لبعض الفتيات"

كتب بهجت أبو ضيف

حصلت الباحثة جيهان محمد محمود إبراهيم، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، في الرسالة التي حملت عنوان "بعض التغيرات النفسية والمعرفية المنبئة بالسلوك الإجرامي لدى بعض الفتيات المتعاطيات للمواد المؤثرة في الأعصاب"، من كلية الآداب، جامعة طنطا، مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات العربية والأجنبية والمراكز البحثية.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور حسين محمد سعد الدين، أستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب، جامعة المنصورة "رئيسا"، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح عياد، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب، جامعة طنطا"مشرفا وعضوا"، والأستاذ الدكتور هبة بهي الدين ربيع، أستاذ بقسم علم النفس، بكلية الآداب، جامعة طنطا "عضوا داخليا".

وتهدف الرسالة إلى محاولة فهم ومن ثم تفسير بعض المتغيرات النفسية والمعرفية التي يمكن أن تتنبأ بارتكاب أنماك معينة من الجرائم لدى الفتيات، من متعاطين المخدرات، خاصة أن ما يشهده المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، من انتشار واستحداث أنماط معينة من السلوك الإجرامي، الذى ترتكبه النساء، الأمر الذي لم يعهده المجتمع المصري بصفة خاصة، وكذلك المجتمعات العربية بشكل عام، وهو الأمر الذي يكشف عن مدى التحول الملحوظ سواء في صور وأنماط الجرائم، أو في مرتكبيها، أو في أساليب ارتكابها.