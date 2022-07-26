اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:49 م
أكرم القصاص
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الانتخابات بتونس: غدا فتح باب الطعون على استفتاء الدستور لمدة 3 أيام

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:07 م
الانتخابات بتونس: غدا فتح باب الطعون على استفتاء الدستور لمدة 3 أيام الانتخابات بتونس
أ ش أ

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أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 30 يوليو الجاري ما لم تقدم طعون للمحكمة الإدارية خلال الثلاثة أيام المقبلة، موضحًا أنه في حال تقديم طعون ستنتظر نتيجتها على أن تعلن نتائج الاستفتاء النهائية الرسمية بحد أقصى يوم 28 أغسطس المقبل.

وأوضح التليلي -في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس اليوم الثلاثاء- أن عمليات تجميع وفرز الأصوات مازالت مستمرة، لافتًا إلى أن النتائج الأولية للاستفتاء سيعلن عنها مساء اليوم ما بين السابعة والثامنة مساء بتوقيت تونس.

كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد قام بزيارة مركز تجميع النتائج التابع للهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة لمتابعة تقدم سير عملية تجميع النتائج والتثبت من محاضر الفرز استعدادًا للإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

كما قام نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي وأعضاء الهيئة محمد التليلي ومحمود الواعر ومحمد الفريخة بزيارة لمركز تجميع النتائج بقصر الرياضة بالمنزه التابع للهيئتين الفرعيتين للانتخابات بتونس 1 وتونس 2 لمتابعة تقدم سير عملية تجميع النتائج والتثبت من محاضر الفرز.

 


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تونس

الطعون على استفتاء الدستور

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