الإنقاذ النهرى تتمكن من انتشال جثمان مسن وحفيده سقطا فى مياه البحر بالدقهلية

فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثمان مسن وحفيده سقطا بمياه البحر الصغير أمام مدينة منية النصر بالدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منيه النصر بورود بلاغ من الأهالي بسقوط مسن وحفيده بمياه البحر الصغير بمنية النصر.

وانتقلت قوة من مركز شرطة منية النصر للمكان محل الواقعه وفرضت كردون امني، كما دفع مرفق الإسعاف بعدد2 سيارة مجهزة.

ودفعت قوات الإنقاذ النهري بفريق مكبر من قوات الإنقاذ النهرى بقيادة الرائد أحمد صبرى، رئيس الإنقاذ النهري والنقيب إبراهيم هلال وكيل الإنقاذ النهري بالدقهلية، الامين تامر رفعت، عبداللطيف محمد عبداللطيف، محسن سيف غازي، عادل سعد عوض.

والذين تمكنوا فور وصولهم من انتشال جثمان المدعو أحمد السيد مندور 70 عاما عامل عادي مقيم بقرية ميت الخولي مؤمن دائرة المركز.

كما كثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها وقامت بانتشال جثمان الطفل الآخر وهو حفيد المسن ويدعي محمد فتوح احمد السيد مندور 8 سنوات مقيم قرية ميت الخولي بدائرة المركز.

تم نقل الجثامين إلي مستشفي منيه النصر المركزي عن طريق سيارات الإسعاف وتم تحرير محضر بالواقعه وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإستخراج تصاريح الدفن.