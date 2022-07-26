اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: الحوثيون يتعاونون مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:36 ص
الأمم المتحدة: الحوثيون يتعاونون مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية الأمم المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

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كشف تقرير أممي عن خطر ماثل لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وخارجها، مشيرا إلى طموح التنظيم لتنفيذ عمليات دولية، مؤكدًا وجود تعاون قوي بين التنظيم وجماعة الحوثي.


وذكرت رئيسة اللجنة المعنية بداعش والقاعدة بمجلس الأمن الدولي تراين هايمرباك - في تقرير لها، وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية، اليوم الثلاثاء أنه على الرغم من النكبات التي تكبدها التنظيم في الفترة الأخيرة، فإنه لا يزال يشكل تهديدًا مستمرًا في اليمن وخارجه، لافتة مشيرًا إلى أن القاعدة يطمح إلى إحياء القدرة على تنفيذ العمليات دوليًا.


وأشار التقرير إلى "أن تنظيم القاعدة يعمل بواسطة لجان، من ضمنها لجنة عسكرية يقودها سعد بن عاطف العولقي غير مدرج في القائمة ولجان أمنية وشرعية وطبيَّة وإعلامية".


وأوضح أنه "على الرغم من استمرار سريان وقف إطلاق النار مؤخرًا، فإن تنظيم القاعدة يستغل فعليًا النزاع في اليمن، مستفيدًا من نجاح استراتيجية الاندماج داخل القبائل المحلية التي تجعله يكسب المؤيدين".


ولفت التقرير إلى أنه "من بين المناطق التي يتخذ منها التنظيم معاقل لمقاتليه وقياداته في اليمن، محافظات: مأرب، وأبين وشبوة، إضافة إلى محافظات حضرموت والمهرة والجوف".

 


الأمم المتحدة

جماعة الحوثى

اليمن

الأوضاع فى اليمن

تنظيم القاعدة



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