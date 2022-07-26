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الأرصاد تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة حتى الأحد.. تصل 95% بالسواحل

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:58 ص
الأرصاد تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة حتى الأحد.. تصل 95% بالسواحل الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية،  معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء.
 
وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذه الفترة على كافة الأنحاء خاصة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الأحد كما يلى:

- القاهرة الكبرى: 
العظمى 80-85
الصغرى 30-40
 
- الوجه البحرى: 
العظمى 80-85
الصغرى 30-40
 
- السواحل الشمالية:
العظمى 90-95
الصغرى 55-60
 
- جنوب سيناء : 
العظمى 55-60
الصغرى 30-35
 
- شمال الصعيد : 
العظمى 45-50
الصغرى 20-25
 
- جنوب الصعيد :
العظمى 25-30
الصغرى 10-15
 

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