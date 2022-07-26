الأرز الأسود.. تعرف على الفوائد الصحية للنوع الأقل شهرة

كتبت إيناس البنا

ليس من المستغرب وجود أشكال مختلفة من الأرز متوفرة فى السوق حسب حجمها ورائحتها وملمسها وعوامل أخرى، إلى جانب هذه العوامل، يتوفر الأرز أيضًا اعتمادًا على لونه مثل الأرز الأبيض والأرز البنى والأرز الأحمر وأرز أسود.

ويعتبر الأرز الأبيض والأرز البنى أكثر شعبية نسبيًا من باقى الأنواع، بينما يكتسب الأرز الأحمر شعبية اليوم، ومع ذلك، لا يزال الأرز الأسود غير شائع بين المستهلكين ويتم تجنبه فى الغالب.

ووفقا للموقع الهندى timesnownews فإن الأرز الأسود غنى بالعناصر الغذائية، ويجب أن يكون جزءًا من نظامك الغذائى، اللون الأسود الأرجوانى للأرز يجعله فريدًا من نوعه فهو غنى بالألياف والبروتين والحديد مما يجعل هذا الأرز مميزًا.

فوائد الأرز الأسود

لها تأثيرات مضادة للأكسدة

الأرز الأسود يحتوى على مادة الأنثوسيانين ما يعطي الأرز اللون الأسود البنفسجي، يُعرف الأنثوسيانين أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات، وهو مفيد فى تقليل أى نوع من الالتهابات فى الجسم، كما أن التأثير المضاد للأكسدة يساعد على تقليل ضرر الجذور الحرة فى الجسم.

يحسن صحة القلب

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الأرز الأسود على تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وعندما يتم تقليلها ، فإنه يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

جيد للعيون

يحتوى الأرز الأسود على الكاروتينات التى تساعد فى الحفاظ على صحة العين، تعمل الكاروتينات مثل اللوتين وزياكسانثين معًا لحماية العينين من الآثار الضارة للضوء وتساعد أيضًا في منع تلف الجذور الحرة.

يساعد في إنقاص الوزن

يحتوي الأرز الأسود على بروتينات وألياف موجودة فيه ما يساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد أيضًا على تقليل شهيتك، ومع انخفاض الشهية والشعور بالامتلاء من المحتمل أن تفقد الوزن بسهولة وأسرع.