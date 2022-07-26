افتتاح معرض نسيم الروح للفن التشكيلى بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح معرض نسيم الروح للفن التشكيلي بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، و اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، و السفير رضا الطيفي مدير صندوق مكتبات مصر، والدكتور أحمد أمان المنسق العام لمكتبات مصر.

تم تنظيم فعاليات الافتتاح بحدائق محمد علي أمام مبنى المحافظة القديم، و يستمر لمدة أربعة أيام، و سوف يقام بحديقة الشهداء لمدة أربعة أيام أخرى، و بعد ذلك بحديقة الشيخ زايد لمدة أربعة أيام.

و يهدف المعرض إلى توصيل رسالة الفن و بث الطاقة الإيجابية و روح التفاؤل لدى جميع طبقات الشعب، لذا كان اختيار العرض بالحدائق العامة لتصل الرسالة لجموع الشعب و بالمجان دون أي رسوم.

و أوضحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية أن تنظيم المعرض تم من خلال مكتبة مصر العامة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد، و بفكر و رؤية الفنان رائد جلال.

و قد شارك بالمعرض حوالي 85 رسام من مختلف الأعمار بداية من 6 سنوات لـ 80 سنة و يضم المعرض مجموعة من الفنانين المتميزين، و مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنان جلال نصر، الفنانة مني الصياد، الفنان رضا عبده، الفنان طلعت سالم و مجموعة أخرى من الشباب.

و بعد الافتتاح تم تقديم عرض لأطفال فرقة الإسماعيلية للفن التعبيري بمركز شباب الشيخ زايد بقيادة الكابتن شريف مبارك، ثم فرقة مكتبة مصر العامة للفنون الشعبية بقيادة الكابتن سامي البرنس.

و قام السفير رضا الطيفي بجولة بالمعرض بعد قص الشريط؛ للتعرف على جميع الأعمال و الاستماع للمشاركين و خاصة الأطفال؛ للتعرف على ميولهم و تشجيعهم ويأتي هذا المعرض إيمانًا من محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بالفن و أثره في بث الروح الإيجابية لدى المواطنين .