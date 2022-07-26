اليوم السابع
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افتتاح معرض نسيم الروح للفن التشكيلى بالإسماعيلية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:31 ص
افتتاح معرض نسيم الروح للفن التشكيلى بالإسماعيلية معرض نسيم الروح للفن التشكيلى
الإسماعيلية- صبرى غانم

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افتتح معرض نسيم الروح للفن التشكيلي بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، و اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، و السفير رضا الطيفي مدير صندوق مكتبات مصر، والدكتور أحمد أمان المنسق العام لمكتبات مصر. 
 
تم تنظيم فعاليات الافتتاح بحدائق محمد علي أمام مبنى المحافظة القديم، و يستمر لمدة أربعة أيام، و سوف يقام بحديقة الشهداء لمدة أربعة أيام أخرى، و بعد ذلك بحديقة الشيخ زايد لمدة أربعة أيام. 
 
و يهدف المعرض إلى توصيل رسالة الفن و بث الطاقة الإيجابية و روح التفاؤل لدى جميع طبقات الشعب، لذا كان اختيار العرض بالحدائق العامة لتصل الرسالة لجموع الشعب و بالمجان دون أي رسوم. 
 
و أوضحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية أن تنظيم المعرض تم من خلال مكتبة مصر العامة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد، و بفكر و رؤية الفنان رائد جلال.
 
و قد شارك بالمعرض حوالي 85 رسام من مختلف الأعمار بداية من 6 سنوات لـ 80 سنة و يضم المعرض مجموعة من الفنانين المتميزين، و مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنان جلال نصر، الفنانة مني الصياد، الفنان رضا عبده، الفنان طلعت سالم و مجموعة أخرى من الشباب. 
 
 
و بعد الافتتاح تم تقديم عرض لأطفال فرقة الإسماعيلية للفن التعبيري بمركز شباب الشيخ زايد بقيادة  الكابتن شريف مبارك، ثم فرقة مكتبة مصر العامة للفنون الشعبية بقيادة الكابتن سامي البرنس. 
 
و قام السفير رضا الطيفي بجولة بالمعرض بعد قص الشريط؛ للتعرف على جميع الأعمال و الاستماع للمشاركين و خاصة الأطفال؛ للتعرف على ميولهم و تشجيعهم ويأتي هذا المعرض إيمانًا من محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بالفن و أثره في بث الروح الإيجابية لدى المواطنين .
 

الاسماعيلية

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الروح الايجابية

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