اعرف تفاصيل غلق نفق كافور لإنشاء كوبرى أعلى الدائرى × 8 نقاط

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب تنفيذ كوبرى بالطريق الدائرى، وغلق نفق كافور لمدة أسبوع، ونلخص تلك الأعمال فى السطور التالية:
-تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لمدة 7 أيام
-تنفيذ أعمال كوبرى كارفور أعلى الطريق الدائرى
-إجراء غلق كلى لنفق كارفور بالإتجاهين
-تحويل حركة المرور يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى فمناطق الطريق الدائرى.
- أعمال الغلق الكلى تستمر حتى نهاية يوليو
- تعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال أعمال الغلق
-التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية
-وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لمنع الحوادث
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