اعرف تفاصيل غلق نفق كافور لإنشاء كوبرى أعلى الدائرى × 8 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب تنفيذ كوبرى بالطريق الدائرى، وغلق نفق كافور لمدة أسبوع، ونلخص تلك الأعمال فى السطور التالية:

-تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لمدة 7 أيام

-تنفيذ أعمال كوبرى كارفور أعلى الطريق الدائرى

-إجراء غلق كلى لنفق كارفور بالإتجاهين

-تحويل حركة المرور يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى فمناطق الطريق الدائرى.

- أعمال الغلق الكلى تستمر حتى نهاية يوليو

- تعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال أعمال الغلق

-التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية

-وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لمنع الحوادث