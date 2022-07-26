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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:38 ص
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اعرف تفاصيل غلق نفق كافور لإنشاء كوبرى أعلى الدائرى × 8 نقاط

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:00 ص
اعرف تفاصيل غلق نفق كافور لإنشاء كوبرى أعلى الدائرى × 8 نقاط تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب تنفيذ كوبرى بالطريق الدائرى، وغلق نفق كافور لمدة أسبوع، ونلخص تلك الأعمال فى السطور التالية: 
 
-تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لمدة 7 أيام 
 
-تنفيذ أعمال كوبرى كارفور أعلى الطريق الدائرى
 
-إجراء غلق كلى لنفق كارفور بالإتجاهين 
 
-تحويل حركة المرور يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى فمناطق الطريق الدائرى.
 
- أعمال الغلق الكلى تستمر حتى نهاية يوليو 
 
- تعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال أعمال الغلق 
 
-التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية 
 
-وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لمنع الحوادث 
 
 
 

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