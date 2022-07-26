استمرار تنفيذ مشروع تجديد شبكات المياه بمدينة إدفو بتكلفة 30 مليون جنيه

قال إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، بأنه جارى أعمال تنفيذ تغيير خطوط المياه بالشوارع الرئيسية بالمدينة بأقطار 10 و12 بوصة، وذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 30 مليون جنيه.

وفى سياق آخر، أضاف رئيس مدينة إدفو، خلال بيان صحفى، بأنه بالتوازى يتم رفع التراكمات الناتجة عن تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعى ومياه الشرب ، مع عمل التسويات اللازمة وذلك بإجمالى 50 طن تراكمات من شوارع الكورنيش ومجلس المدينة تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف ، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة بمنطقة معبد إدفو والشوارع المحيطة بها حيث تم رفع أكثر من 40 طن من كميات التراكمات والقمامة.

وأشار إبراهيم سليمان، إلى أنه يتزامن ذلك مع البدء في تركيب كاميرات المراقبة بشوارع المدينة ومن بينها شوارع الكورنيش وكوبرى إدفو ومجلس المدينة وذلك لتحقيق السيطرة المطلوبة.