اجتماع لحصر الأراضى الفضاء والعقارات غير المستغلة بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عقد رئيس مدينة الأقصر، إجتماعاً بمقر قاعة الاجتماعات بديوان عام مجلس مدينة الأقصر، لمناقشة آخر مستجدات العمل باللجنة المشكلة طبقاً لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم 155 لسنة 2022، بحضور وعضوية كلاً من المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة هناء العربي مدير وحدة متابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف بمحافظة الأقصر، بشأن البدء فوراً بمدينة الأقصر لحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة والعقارات المتروكة دون إستكمال البناء المملوكة ملكية خاصة للأفراد في نطاق عاصمة المحافظة.

وناقشت اللجنة التى ضمت كل من المهندسة نيفين حسيب مدير مركز شبكات المرافق بالمحافظة، والدكتور أحمد عبد البر عضو قانوني بالشهر العقاري، والمهندس جبريل أحمد كامل مدير مركز المعلومات بالضرائب العقارية، كيفية أعمال الحصر والطرق التي سيتم تطبيقها لتنفيذ مهام اللجنة بأسرع وقت ممكن دون عائق، ويشمل الحصر مساحة الأراضي غير المستغلة والعقارات واستخداماتها وفقاً المخططات التفصيلية المعتمدة أو الإشتراكات البنائية المؤقتة الصادرة من السلطة المختصة حسب الأحوال وأسباب عدم استغلالها أو توقف استكمالها.

وفى نفس السياق، عقد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا لرفع كفاءة الإدارة الهندسية في مدينة الأقصر، بحضور سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ومشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية والأحياء، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بمتابعة انتظام سير العمل بصفة مستمرة، والاستفادة بالكفاءات والدفع بقيادات جديدة من شأنها رفع كفاءة الجهاز الإداري على مستوى المركز والمدينة.

وقال رئيس مدينة الأقصر، إن هذا اللقاء يعد اللقاء الأول مع مشرفي التنظيم الجدد، بعد إصدار أكبر حركة تنقلات لمشرفي التنظيم لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمدينة، وبذل مزيد من الجهد والارتقاء بالأداء الوظيفي لإنجاز العمل فى أسرع وقت ممكن ، عن طريق الدفع بكوادر مؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين بمدينة الأقصر .

فى سياق أخر تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الهيلتون بمنطقة الكرنك بحي شمال، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.

كما قاد اللواء دكتور علي الشرابي، حملة نظافة موسعة لرفع مخلفات القمامة بحديقة منطقة التلة بجوار محطة تموين السفن بحي شمال، وأسفرت الحملة عن رفع حوالى 3 طن قمامة، وخلال جولة رئيس مدينة الأقصر، تم التأكيد على كلاً من أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وعبد الحق فتحي نائب رئيس الحي، بالمتابعة المستمرة اليومية لإزالة التراكمات والمخلفات الصلبة أولاً بأول ، ومتابعة سرعة الإنجاز في العمل حسب الجدول الزمني المقرر، لإضفاء المنظر الجمالي اللائق للمدينة.

وكان قد صرح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن مواصلة حملات النظافة العامة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه أسفرت حملات النظافة عن رفع 1001 طن مخلفات وقمامة و436 طن من الأتربة والتراكمات وذلك خلال الفترة من 16 يوليو حتى 22 يوليو الجارى، حيث استهدفت الحملات عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء مدينة الأقصر وهي النزهة ومنطقة صديق ومحمود ربيع وترعة العرب، وشارع صلاح سالم الشرقي والنفق الذي يربط بين منطقتي وسط وشرق وكورنيش النيل وميدان الإبروتيل وخالد بن الوليد وشارع الفنون والجولي فيل والصنايع وشارع الحي ونزلة الزناتى.