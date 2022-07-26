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اتحاد الغرف التجارية: لم يحدث زيادة فى أسعار الألبان وجميع اللحوم سليمة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:40 م
اتحاد الغرف التجارية: لم يحدث زيادة فى أسعار الألبان وجميع اللحوم سليمة اتحاد الغرف التجارية
أحمد عبدالرحمن

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كشف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 20%، مؤكدًا أن كيلو اللبن الجاموسي من 14 إلى 15 جنيهًا، والأسعار لم ترتفع للمستهلك كما يُشاع.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أنه لا يوجد زيادة للمستهلك إنما الزيادة جاءت على أسعار الجملة، والأسعار بالنسبة للمستهلك مستقرة.
 
ونفى أن تكون هناك أى زيادات فى أسعار الألبان على المستهلك، مؤكدًا أن إنتاج الألبان يقل فى فصل الصيف عن فصل الشتاء، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة حصّنت المواشي خلال الفترة الماضية.
 
وأوضح أن أسعار الجبن أو الألبان لم تتحرك بالنسبة للمستهلك، مؤكدًا أن منتجات اللحوم الموجودة في السوق سليمة ولا يوجد بها أي أمراض، ولم يتم التقدم بأي شكاوى تفيد بعكس ذلك.
 
 

المواد الغذائيه

الألبان

اللحوم



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