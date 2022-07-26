إيطاليا تسعى لإنهاء اعتمادها على إمدادات الغاز الروسية قبل نهاية العام القادم

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أعلن وزير التحول البيئي الإيطالية روبرتو تشنجولاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستنهي اعتمادها على إمدادات الغاز الروسية قبل نهاية عام 2023.

وقال الوزير الإيطالي -في الجلسة العامة لمجلس شؤون الطاقة الأوروبي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي)- إنه بحلول بداية فصل الشتاء سنكون مستقلين تقريبًا عن الإمدادات الروسية وفي غضون العام المقبل سيكون الوضع آمنًا تمامًا مع عدم وجود اعتماد كبير على روسيا.

وكانت الحكومة الإيطالية قد حددت، في وقت سابق، الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي بحلول النصف الثاني من عام 2024.

وكان بيان مشترك صدر منتصف شهر يوليو الجاري عن وزارتي الخارجية والتحول البيئي في إيطاليا قد أكد أن عملية تنويع موردي الغاز الطبيعي لإيطاليا تستمر بنجاح، وذلك في إطار جهود روما للاستغناء عن الغاز الروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وأشار البيان إلى حصول إيطاليا على 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من الجزائر، بالإضافة إلى 21 مليار متر مكعب تم وضعها بالفعل على أساس الاتفاقات الدولية التي وقعتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة.