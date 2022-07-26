اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إنفجار أسطوانة غاز بمجزر فراخ في المنوفية.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:13 م
إنفجار أسطوانة غاز بمجزر فراخ في المنوفية.. تعرف على التفاصيل إسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب شخص بحالة اختناق إثر نشوب حريق بمجزر فراخ بقرية شبشير التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، نتيجة إنفجار أسطوانة غاز داخل المجزر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 
 
تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد بنشوب حريق جراء انفجار أسطوانة غاز بمجزر فراخ بقرية شبشير التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاسعاف للسيطرة على الموقف، وأكد مرفق إسعاف محافظة المنوفية أنه تم الدفع بسيارتين إسعاف لمكان البلاغ وبالمعاينة تبين انفجار أسطوانة غاز بمجزر فراخ بقرية شبشير التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، وتبين إصابة حالة من الأهالى وتم نقلها إلى مستشفى منوف العام . 
 
 
 
 

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