إعداد تقرير عن مستشفيات القطاع الصحى بالشرقية للوقوف على احتياجاتها

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل موضح به موقف المستشفيات بالقطاع الصحي للتعرف على ما بها من مستلزمات وأدوية وحاجة كل قطاع علي حده، مؤكداً على سرعة الانتهاء من هذا التقرير في أسرع وقت ممكن وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، و سعد الفرماوي السكرتير العام ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد تامر مباشر وكيل إدارة مرور الشرقية، والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

واستعداداً لاستقبال إمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة ، كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الامتحانات وتوفير جو مناسب لأبنائنا الطلاب ، موجهاً مدير هيئة الأبنية التعليمية بالبدء في أعمال الصيانة اللازمة لكافة المدارس على مستوي المحافظة ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد متمنياً لأبنائنا الطلاب عاماً دراسياً سعيداً.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى على أراضى أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التعامل الفوري مع أي متغيرات طارئة وصولا لتحقيق رقم صفر بالمتغيرات المكانية.

كما شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء علي إزالة العبارات والإعلانات من علي جدران المنشآت الحكومية والعمارات السكنية حفاظاً على المظهر الجمالي لها وتنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.