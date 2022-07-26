إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمقطم

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنطقة المقطم ، وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل بمنطقة المقطم مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة بالإضافة إلى إعادة فتح الطريق وسحب الكثافات المرورية.

وتبين بالفحص المبدئي إصابة 3 أشخاص وتعطل حركة السيارات المتجهة الي المقطم وجاري إتخاذ الإجراءات.