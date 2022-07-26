اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:58 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمقطم

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:35 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمقطم حادث تصادم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنطقة المقطم ، وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل بمنطقة المقطم مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة بالإضافة إلى إعادة فتح الطريق وسحب الكثافات المرورية.

وتبين بالفحص المبدئي إصابة 3 أشخاص وتعطل حركة السيارات المتجهة الي المقطم وجاري إتخاذ الإجراءات.

 

 


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