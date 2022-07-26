إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 11 شخصا بكسور وكدمات متفرقة فى أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق الدولى بمركز إدكو بالبحيرة.

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الدولي الساحلى، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

والمصابون هم نسمة طارق محمد، 34 عاما، مصطفي أحمد رمضان، 37 عاما، محمد مصطفي رمضان، 6 سنوات، آية أحمد رشاد، 21 عاما، محمد أحمد سعيد، 11 عاما، شهد أحمد سعيد، 7 سنوات، رودي أيمن جابر، 5 سنوات، لمار أيمن جابر، 4 سنوات، آلاء طارق محمد، 28 عاما، منى طارق محمد، 38 عاما، شيماء أحمد سعيد، 12 عاما.

وتم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الواقعة.