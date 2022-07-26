إصابة شخص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى بمحور الأوتوستراد

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص إثر حادث تصادم سياراتين ملاكى بمحور الأوتوستراد اتجاه مدينة 15 مايو، وانتقلت سيارات الاسعاف الى المكان،وتم نقلهم إلى مستشفي قريبة من موقع الحادث، فيما انتقل رجال المرور إلي المكان، وتم رفع حطام الحادث.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم، ووجود مصاب أعلي طريق الأوتوستراد اتجاه 15 مايو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سياراتين ملاكى.

ونتج عن الحادث إصابة شخص، وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.