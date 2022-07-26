إسرائيل ترفع حالة التأهب حول منصة كاريش تحسبا لهجمات حزب الله اللبنانى

كتب: أحمد جمعة

أكد موقع واللا الإخبارى الإسرائيلى، الثلاثاء، أن جهاز الأمن الإسرائيلي رفع حالة التأهب حول منصات حقول الغاز "كاريش" على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان حول تعيين الحدود البحرية.

وأضاف الموقع الإسرائيلى، "في هذا السياق تقرر تشكيل "هيئة متعددة الأذرع"، تضم وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، بهدف الاستعداد لاحتمال أن يحاول حزب الله تنفيذ عملية عسكرية أو استفزازات ومنع استخراج الغاز".

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون لـ "واللا": "الجيش الإسرائيلي يجري في الأشهر الأخيرة تدريبات تحاكي هجمات صاروخية على أهداف تقع في "المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

وأضاف المسؤولون الأمنيون، أن هذه التدريبات تأتي في أعقاب تهديدات "نصرالله" ، حول قدرة حزب الله على استهداف منصات الغاز الطبيعي التي وضعتها إسرائيل في البحر المتوسط.

وتابعوا، "تصل قرابة 300 ألف سيارة سنويا إلى إسرائيل محملة على سفن، كما أن 90% من القمح الذي تستورده إسرائيل يصل عن طريق البحر".

وبحسب المسؤولين الأمنيين، فإن السفن الحربية الإسرائيلية ملائمة لمواجهة "التهديدات المتنوعة من لبنان وقطاع غزة وسورية". وقال ضباط في سلاح البحرية الإسرائيلي إن بمقدور سفينة "لاهاف" الدفاع عن منصة "كاريش" أمام كافة التهديدات وأن تبقى حول هذه المنصة طوال الفترة التي تتطلب ذلك.